Panayır manzaralı römork otel

Kırklareli'ninen küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de 112 yıldır kurulan Pavli Panayırı yöre halkının en önemli kültürel buluşma noktası olarak dikkati çekiyor. II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulan panayır, Trakya'nın devam ettirilen son panayırı olarak öne çıkıyor. Eğlenceli geçen dört günden geri kalmamak için çevre köyler de neredeyse panayır alanına taşındı. Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanlar, traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra geldi.Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına dizilirken, panayır bitimine kadar 5 bine yakın kişi burada konakladı. Perşembe günü başlayan panayır bugün sona eriyor. Panayır alanında römorkta konaklayan Arife Güner (63) her yıl panayıra gelip römorkta konakladıklarını söyledi. Güner, hasat ettikleri ürünleri panayırda satıp kışlık ihtiyaçları için alışveriş yaptıklarını belirtti. 70 yaşındaki Medine Önal da 6 yaşından bu yana panayıra geldiğini anlattı. Üç akşam römorklarda konakladıklarını anlatan Önal, köyün neredeyse tamamının panayıra katıldığını dile getirdi.