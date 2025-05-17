Pandemi canisine indirim yok!

Ankara'da pandemi döneminde internetten tanışıp 8 ay sonra evlendiği Operatör Doktor Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. 9 Mayıs 2021'de yaşanan olayda, Mehmet Erdoğan, 3 çocuk annesi Zeynep Erdoğan'ı 5 kez bıçaklayarak öldürdü, üvey oğlu 16 yaşındaki Ahmet A.'yı ise yaraladı. Sanık, mahkemede "Öldürmek istemedim" savunması yaptı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdoğan'a "eşe karşı kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de kararı onadı.