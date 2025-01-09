Pandemi gençlerin ruh sağlığını vurdu

Pandeminin ardından Avrupa'nın dört bir yanındaki ülkeler anksiyete, depresyon, intihar düşüncesi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunları yaşayan gençlerin sayısındaki artışla boğuşuyor. JAMA Network Open dergisinde yayınlanan ve 25 yaş ve altındaki yaklaşık 20 milyon kişiyi kapsayan araştırmaya göre, bugün dünya genelinde her yedi ergenden biri ruh sağlığıyla mücadele ediyor. Fransa'daki Aix- Marseille Üniversitesi'nden araştırmacıların yürütüğü çalışmaya göre, 2016 ve 2023 yılları arasında Fransa'daki gençler arasında ruh sağlığı ziyaretleri önemli ölçüde arttı.