Pandemi kahramanı doktor kansere yenik düştü

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülseren Samancı Aktar, bir yıl önce karaciğer kanserine yakalandı. Hemen tedavisine başlanan Aktar, görevini de sürdürdü. Ancak hastalığı ilerleyince, 6 ay önce İstanbul'a sevk edilen Aktar'ın tedavisi burada devam etti. Önceki gün ise henüz 57 yaşındayken, amansız hastalığa yenik düştü. Pandemiyle mücadele döneminde gece-gündüz çalışan sağlık neferlerinden biri olan ve PCR testi yapılan laboratuvarın başında görev yapan Dr. Gülseren Samancı Aktar, İstanbul'dan hava yoluyla getirildiği Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda ailesi ve meslektaşları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.