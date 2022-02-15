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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Pandemi obeziteyi artırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pandemi obeziteyi artırdı
KOVID-19 pandemisinde evde geçirilen sürenin artması, karantina günleri sonrası dahi yaşam alışkanlıklarının değişmesiyle çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite ülkemizde de hızla yaygınlaştı. SABAH Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu'na obezite tedavisini sordu:
"Ben kilomla barışığım, ameliyata hiç gerek yok. Hele pandemide asla" demek yanlış. Obeziteye bağlı diyabet veya kardiyovasküler hastalık riski doğru zamanda tedaviyle ortadan kaldırılmalı. Obezite bir estetik sorunu değil bir hastalıktır. Hastanın fazla kiloda kaldığı süre uzadıkça zayıflama şansı azalır. Obezite ameliyatları doğru ekiple, doğru hastaya, doğru yöntemle uygulandığında birçok hastada sonuç mükemmel olur. Hastalar kriterlere uygun olsa da, kronik alkol veya madde kullanımı alışkanlığının bulunması, ciddi psikiyatrik problem veya yeme bozukluğu olması, ameliyat konusunda hastanın isteksiz olması gibi sorunlardan birinin bile olması halinde hastaya obezite cerrahisi uygulanmaz.

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Pandemi obeziteyi artırdı
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