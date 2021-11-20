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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Pandemi, sağlıkta sahteciliği artırdı!

İLKER TURAK İLKER TURAK
Pandemi, sağlıkta sahteciliği artırdı!
EMNIYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın 2020 raporu yayımlandı. SABAH'ın ulaştığı raporda ilginç veriler var. Rapora göre; belgede sahtecilik suçlarına yönelik 2020'de 2 bin 52 operasyon yapıldı. Ön plana çıkan usulsüzlükler arasında ise ehliyet sınavına 'joker' olarak tabir edilen kişilerin sahte belgelerle sınava girmesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yol izin ve seyahat belgelerinde sahtecilik ve sahte PCR negatif testi ile HES kodunda sahtecilik yer aldı. Merdiven altı dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üreten fırsatçılara 61 ilde 331 operasyon yapıldı, 463 şüpheliye işlem yapıldı, 13 milyon lira ceza uygulandı.

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Pandemi, sağlıkta sahteciliği artırdı!
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