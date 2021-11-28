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Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:35 Son Güncelleme: 28.11.2021 10:59

Pandemide edinilmiş otizm arttı

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Pandemide edinilmiş otizm arttı

Boğaziçi Üniversitesi'nde alanında uzman isimlerin bir araya geldiği, pandeminin çocukların öğrenme alışkanları üzerine tespitlerin yapıldığı önemli bir panel gerçekleştirdi. 1,5 yıl boyunca okullarından uzak kalan, özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin hangi konularda zorlandığı masaya yatırıldı.

Klinik psikolog Ferhunde Öktem pandemi döneminde çocukların depresyon, kaygı seviyelerinin arttığına ve öfke seviyelerinin yükseldiğine dikkat çekti. Öktem çocukların okulların kapalı olması nedeniyle oyun, fiziksel aktivite, spor ve müzikten uzak kaldığını hatırlatarak ciddi bir tespitte daha bulundu.

Pandemi de 1-3 yaş arası çocukların akranlarıyla hiç tanışamadığını, sokakta oynayamadığını ve hep ebeveynleriyle vakit geçirdiğini söyleyen Öktem ''Doğuştan değil, fakat edinilmiş otizm maalesef arttı'' dedi. Edinilmiş otizm normal gelişmeye başladığı görülen bir çocuğun yaklaşık 18 aylıktan itibaren konuşma ve sosyal becerilerini kaybetmesi ve sonradan otizm tanısı konmasıyla ortaya çıkıyor. Ergenlerin ise pandemide aileleriyle daha çok çatıştığına vurgu yapan Öktem ''Hayatı bilgisayar başında geçirdikleri gibi algıladılar'' diye konuştu.

DİSLEKSİ DEĞİL PANDEMİ ETKİSİ

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Nalan Babür ise pandemide 1,5 milyar öğrencinin eğitimin sekteye uğredığını belirterek ''Türkiye'de okullar 175 günün 130 gününde kapalıydı. Eğitim EBA üzerinden devam etti. Birinci sınıf öğrencileri sadece 15 gün okula gitti. Okul öncesi yaş grubunun yalnızca yüzde 32'si EBA'daki eğitimleri aldı'' bilgisini verdi. Ailelerin öğrenme güçlüğü şikâyetiyle klinik başvurularının arttığına dikkat çeken Babür ''Ancak bu disleksi değil, pandemi nedeniyle oluşan geçici bir durum'' dedi.

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Pandemide edinilmiş otizm arttı
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