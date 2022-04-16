Pandemide hayırseverlik arttı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Türkiye'de bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konunun ele alındığı Türkiye'de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021 Raporu'nu yayımladı.Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde hazırlanan raporun verileri, önceki gün TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan ile sivil toplum alanında uzmanların da katılımıyla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda değerlendirildi. Türkiye'nin 49 ilinde 143 ilçede toplam 1734 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan raporda, ülkemizde bireysel bağışçılığın ve hayırseverliğin durumu mercek altına alındı. Ekim-Kasım 2021'den geriye dönük son bir yıllık dönemin ele alındığı rapora göre, Türkiye'de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik pratikleri önceki yıllara göre olumlu bir ivme kazandı. Bağışlarını bir kuruluş aracılığıyla yapmayı tercih edenlerin oranı artarken bireylerin farklı tür sivil toplum faaliyetlerine katılım oranlarında da artış kaydedildi. Rapora göre, bu artışa etki eden faktörler arasında pandemi süreci de en başta yer alıyor.