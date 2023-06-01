Pandemide kesilen cezalar iade ediliyor

Pandemisürecinde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek. Pandemide 11 Mart 2020- 9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesilmişti. Toplam ceza 3 milyar lirayı buluyordu. Her dört kişiden biri cezasını öderken, 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2.7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti. Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.