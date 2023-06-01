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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Pandemide kesilen cezalar iade ediliyor

Pandemide kesilen cezalar iade ediliyor
Pandemi sürecinde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek. Pandemide 11 Mart 2020- 9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesilmişti. Toplam ceza 3 milyar lirayı buluyordu. Her dört kişiden biri cezasını öderken, 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2.7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti. Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.

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Pandemide kesilen cezalar iade ediliyor
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