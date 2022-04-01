Haberler Yaşam Haberleri Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 17:53 Son Güncelleme: 1.4.2022 18:29

Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı

Dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye’yi de etkisine alan pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "17 Mart 2020'den bu yana 550'nin üzerinde sağlık çalışanı 200'ün üzerinde hekim hayatını kaybetti" dedi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları pandeminin başından itibaren hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Grup üzerinde 'Covid-19 Sebebiyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarına, sevgi, saygı ve minnetle…' yazan pankart açtı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyan grup, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.



"550'NİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI 200'ÜN ÜZERİNDE HEKİM HAYATINI KAYBETTİ"

Grup adın konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "Daha çok öldük, daha çok yakınlarımızı kaybettik, daha çok hastalandık tüm bunlara rağmen pandeminin en ağır dönemlerinde bile görevimizin başındaydık. Bugün Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını anıyor ve anılarının önünde saygıyla eğiliyoruz. 17 Mart 2020'den bu yana 550'nin üzerinde sağlık çalışanı 200'ün üzerinde hekim hayatını kaybetti" dedi.

"MALESEF ELİMİZİN ALTINDAN KAYIP GİTTİ CEMİL ABİMİZ"

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, "Sağlık çalışanları olarak bizim savaş alanımızdı, gerçekten kovid pandemisi başladığından itibaren savaşmaya başladık. Savaşta maalesef kayıplar olacaktı. Pandeminin ilk şehitlerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun bir konuşması vardı. Cumartesi akşam bizi aradı 'Ben iyi değilim kendimi iyi hissetmiyorum gelemeyeceğim 'dedi. Hiç aklımıza korona virüs olacağı gelmemişti. Hastaneye döndüğümüzde Cemil abinin sıkıntılı bir tabloda olduğunu nefes darlığının başladığını gördük. Benim için çok kötü bir gündü. Maalesef elimizin altından kayıp gitti sevgili Cemil abimiz. Kayıplarımızla 2022 senesi korkunç bir seneydi" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'a tecavüz suçlaması! Genç kız konser sonrası kabusu yaşadı! "Sonra belki evleniriz, ağlama, hadi git!"
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA