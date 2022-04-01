Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "17 Mart 2020'den bu yana 550'nin üzerinde sağlık çalışanı 200'ün üzerinde hekim hayatını kaybetti" dedi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları pandeminin başından itibaren hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Grup üzerinde 'Covid-19 Sebebiyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarına, sevgi, saygı ve minnetle…' yazan pankart açtı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyan grup, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.





"550'NİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI 200'ÜN ÜZERİNDE HEKİM HAYATINI KAYBETTİ"



Grup adın konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "Daha çok öldük, daha çok yakınlarımızı kaybettik, daha çok hastalandık tüm bunlara rağmen pandeminin en ağır dönemlerinde bile görevimizin başındaydık. Bugün Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını anıyor ve anılarının önünde saygıyla eğiliyoruz. 17 Mart 2020'den bu yana 550'nin üzerinde sağlık çalışanı 200'ün üzerinde hekim hayatını kaybetti" dedi.



"MALESEF ELİMİZİN ALTINDAN KAYIP GİTTİ CEMİL ABİMİZ"



İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, "Sağlık çalışanları olarak bizim savaş alanımızdı, gerçekten kovid pandemisi başladığından itibaren savaşmaya başladık. Savaşta maalesef kayıplar olacaktı. Pandeminin ilk şehitlerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun bir konuşması vardı. Cumartesi akşam bizi aradı 'Ben iyi değilim kendimi iyi hissetmiyorum gelemeyeceğim 'dedi. Hiç aklımıza korona virüs olacağı gelmemişti. Hastaneye döndüğümüzde Cemil abinin sıkıntılı bir tabloda olduğunu nefes darlığının başladığını gördük. Benim için çok kötü bir gündü. Maalesef elimizin altından kayıp gitti sevgili Cemil abimiz. Kayıplarımızla 2022 senesi korkunç bir seneydi" diye konuştu.