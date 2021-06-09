Pandeminin konutlara etkisini mimar Esra Kazmirci anlattı

NELER DEĞİŞTİ?

* Yeşilin, doğanın önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte şehirden uzak, kırsal alanlara eğilim başladı.

* Sokağa hasret kaldığımız karantina günlerinde, bir nefes alma durağı olan bahçenin, balkonun ve terasın önemi arttı. Bunlar, evlerin en çok kullanılan bölümleri oldu. Daha önce depolama için kullanılan balkon alanları, ölçüsü ne olursa olsun kişilere nefes aldıracak mekanlar haline geldi.

* Balkon ve teraslarda küçük bahçeler oluşturulmaya başlandı. Bitki yetiştirmek hem ruh sağlığımıza iyi geliyor hem de kendi sebze meyvelerimizi yetiştirme olanağı sunuyor.

* Mutfakta geçirilen zaman fazlalaştı. Mutfak planlamasında daha rahat bir yemek bölümü, yemek yapılabilecek büyük tezgahlar talep edilmeye başlandı. Açık plan mutfak artık pek rağbet görmüyor.

* Yatak odaları, aynı zamanda çalışabileceğimiz, oturabileceğimiz, daha uzun vakitler geçirebileceğimiz şekilde tasarlanmaya başlandı.

SİZ DE BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ

* Evinizin duvarlarını bej, beyaz gibi açık renklere boyayabilirsiniz. Bu renkler, rahatlatıcı ve aydınlık bir etki yaratır.

* Balkonlarınızda sebze yetiştirebilir, evinizin duvarlarını bitkilerle süsleyebilir, saksı çiçekleri kullanabilirsiniz.

* Çalışanların homeoffice sistemine, çocukların da online eğitime geçmiş olması nedeniyle evlerde sessiz ortamlara ihtiyaç doğdu. Ses izolasyonu yaptırarak rahat çalışma alanları yaratabilirsiniz.

* Tüm zamanınızı evinizde geçirmeniz nedeniyle; evdeki hava derecesini ve kalitesini kontrol edecek, havayı otomatik temizleyecek, dışarıdan gelen havayı filtreleyecek akıllı ev sistemlerini tercih edebilirsiniz.

* Odalarınızda, içeriyi daha ferah ve geniş gösteren aynalar kullanabilirsiniz.