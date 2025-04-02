‘Panel’cilere 12.5 yıl hapis istendi

Vatandaşların kişisel verilerini çalarak kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlara yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye SABAH ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "panel" ismi verilen illegal sisteme dair çarpıcı detaylar yer aldı. Şüphelilerin, önce kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele geçirip sonra da vatandaşlara ait hassas bilgilere ulaştığı aktarılan iddianamede, vatandaşların kişisel verileri, sağlık ve seyahat gibi birçok bilginin sorgulanabildiği "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemlerine dönüştürdüğü, buradan da para karşılığında sattığı ifade edildi.Şüphelilerin, 'ele geçir, bilgiye ulaş, sat yöntemi' kullandığı belirlenen iddianamede, suçun kişiye değil kamuya karşı işlendiğine vurgu yapan savcılık, tutuklu bulunan 7 şüpheli hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" ve "Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlarından 12 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı hapis cezası istemiyle dava açıldı.