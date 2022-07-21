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Giriş Tarihi: 21.7.2022 16:27

Panelvan araç 30 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu

İstanbul'da Kemerburgaz-Göktürk yolunda kontrolden çıkan panelvan tipi araç uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metreden aşağıya düşen aracın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Panelvan araç 30 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan tipi araç, bariyerleri aştıktan sonra uçurumdan aşağıya uçtu.

Yaklaşık 30 metreden aşağıya düşen araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ve sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansa yakındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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"BARİYERLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLDUĞU İÇİN HERHALDE İNSANLAR ORADAN ÇIKIŞ VAR SANIYOR"

Olay yerindeki vatandaşlar aynı yerde 4-5 yıl önce yine ölümlü kazanın meydana geldiğini bariyerlerin çıkış noktası olması nedeniyle çıkış olduğunu zannettiklerini söyledi.

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Panelvan araç 30 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu
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