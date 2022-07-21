Panelvan araç 30 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansa yakındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.