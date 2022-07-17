Paniğe kapılan PKK/YPG’li teröristler, sınıra rejim bayrağını astı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütü PKK/ YPG'ye büyük darbe vuruldu. Başarılı bir şekilde kontrol altına alınan Barış Pınarı Bölgesi güvenli bölge olarak ilan edildi.

Geçtiğimiz aylarda da gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz" demişti.

Açıklama sonrası Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el-Arab bölgesinde paniğe kapılan terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, sınıra rejim bayrağını astı. Teröristlerin rejime ait bayrağını astıkları mevzide ağır silahlarla bekledikleri görüldü.