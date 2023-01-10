Panik yapan gaspçının kaçış planı tutmadı

Görgü tanığının verdiği bilgiye göre şüphelinin üzerinde sarı mont vardı. Elde edilen görüntülerde de şüphelinin sarı montlu ve omuzunda bir çanta olduğu görüldü. Polis güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin izini sürdü. Şüpheli bir sokağa girdiği görüldü. Ancak 2 dakikalık çıkış olan sokaktan şüpheli çıkmadı. 7 dakika sonra başka bir kişi çıktı. Bu durumdan şüphelenen polis, şüphelinin kıyafet değiştirdiğini düşündü.