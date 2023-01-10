Panik yapan gaspçının kaçış planı tutmadı

Şişli Elmadağ'da bulunan bir işyerine 21 Aralık günü giren eli silahlı, yüzü maskeli soyguncu, kasada bulunan paraları almak istedi. İşyerinde yaşanan panik şüpheliyi korkuttu ve paraları alamadan kaçtı.
Olay hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanığı işyeri çalışanın ifadesini aldı. Şüphelinin eşkali alındı ve güvenlik kamera görüntülerinde iz sürüldü.
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Görgü tanığının verdiği bilgiye göre şüphelinin üzerinde sarı mont vardı. Elde edilen görüntülerde de şüphelinin sarı montlu ve omuzunda bir çanta olduğu görüldü. Polis güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin izini sürdü. Şüpheli bir sokağa girdiği görüldü. Ancak 2 dakikalık çıkış olan sokaktan şüpheli çıkmadı. 7 dakika sonra başka bir kişi çıktı. Bu durumdan şüphelenen polis, şüphelinin kıyafet değiştirdiğini düşündü.
AYAKKABI ELE VERDİ
Kameraları büyüterek 'Sarı montlu' şüphelinin üzerindeki tüm kıyafetleri mercek altına alan polis, sokaktan 7 dakika sonra çıkan siyah montlu ve sırt çantasız kişiyle görüntüleri karşılaştırdı. Sokaktan çıkan siyah montlu ve maskeli kişi, şüpheli ile benzer yapıda ve benzer yürüyüş sergilediği görüldü. Ayakkabıları incelendi, ikisi de siyah spor kıyafeti giymişti.
Yani şüpheli kıyafet değiştirmişti. Polis hemen kıyafet değiştirdiği düşünülen sokakta çalışma yaptı. Şüphelinin sarı montu ve çantası bulundu. Şüphelinin Murat B. olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli Murat B. tutuklandı.