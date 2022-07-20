Dubai'den 6 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'na gelen Pakistan uyruklu Muhammad Z. isimli yolcu pasaport işlemlerinin ardından gümrüklü alandan çıkış yaparak İstanbul'a giriş yaptı.
Gümrüklü alandan çıkış yaptıktan sonra hareketlerinden şüphelenilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan Muhammad Z'nin yapılan üst aramasında pantolonun ayak kısmında korselere zulalanmıș şekilde 50 adet cep telefonu tespit edildi.
Pantolon zulasından 50 telefon çıktı | Video
Bunun üzerine gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Muhammad Z. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.