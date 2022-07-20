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Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:46 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:28

Pantolon zulasından 50 telefon çıktı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dubai'den gelen yolcunun pantolunun ayak kısmına zulalanmış şekilde 50 adet cep telefonu ele geçirildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Pantolon zulasından 50 telefon çıktı

Dubai'den 6 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'na gelen Pakistan uyruklu Muhammad Z. isimli yolcu pasaport işlemlerinin ardından gümrüklü alandan çıkış yaparak İstanbul'a giriş yaptı.

Gümrüklü alandan çıkış yaptıktan sonra hareketlerinden şüphelenilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan Muhammad Z'nin yapılan üst aramasında pantolonun ayak kısmında korselere zulalanmıș şekilde 50 adet cep telefonu tespit edildi.

Pantolon zulasından 50 telefon çıktı | Video

Bunun üzerine gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Muhammad Z. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Pantolon zulasından 50 telefon çıktı
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