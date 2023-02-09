Papağan ve güvercin enkazdan sağ çıktı

Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekip, kafes içinde beyaz bir papağanı kurtardı. Yıkılan Mutlu Apartmanı'nın enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, apartmandaki 4 kişilik aileyi kurtarmaya çalışırken kafesinde mahsur kalmış bir beyaz papağanı faciadan 60 saat sonra canlı halde buldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 18 yaşındaki Ahmet Seyit ise enkaz altından bir güvercin kurtardı. Apartmanın çatı kısmında baygın bir güvercine rastlayan Seyit, su verdiği güvercini hayata döndürdü.Kahramanmaraş ve Malatya'da binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Dün sabah en yükseği 4.2 olan artçı sarsıntılar devam ederken iki büyük depremin ardından toplamda 1120 artçı sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, son yarım saatte Kahramanmaraş Pazarcık'ta 1.9, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.9, Kahramanmaraş Tekir'de 2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu. Sabahın erken saatlerinde ise Malatya Yeşilyurt ve Adıyaman Sincik'te 4.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı gerçekleşti.SABAH