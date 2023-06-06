Haberler Yaşam Haberleri Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.6.2023 12:07 Son Güncelleme: 6.6.2023 13:38

Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapılan Halit Cankurt (23), 58 gün sonra hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana gelen olayda Y.K ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü. Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Cenaze, Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Erdoğan okulunun yeni kabinesi
Sakın okumayın
ARKADAŞINA GÖNDER
Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA