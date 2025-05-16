Papara’dan 19 Mayıs’a Özel Film: Bize Bir Gelecek Bırakıldı

TÜİK verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında yurt dışına göç eden gençlerin sayısı 75 bini geçti. Gelecek hayalleri, kariyer beklentileri ve özgürlük arayışı, gençleri başka ülkelere yönlendiriyor. Papara ise bu tabloya kayıtsız kalmayarak, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Gençlik Departmanı ile gençlerin sesi olmaya devam ediyor. Papara'nın gençlik vizyonunun temel taşlarından biri olan bu yapıda, altı üniversite öğrencisi "Gençlik Elçisi" olarak aktif rol alıyor. Sosyal fayda odaklı projeler yürüten Papara Gençlik Elçileri, bu kez 19 Mayıs'a özel hazırlanan kampanya filmi için kamera karşısına geçti.

"Gitmeyeceğiz… Gitsek bile daha güçlü geri dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz."

106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs ruhunu sahiplenen film, Gençlik Departmanı'nın yakında hayata geçireceği projelere de umut dolu bir gönderme yapıyor.

Film şu soruyla başlıyor: "Daha kaç genç gidecek?" Bu soruya, Papara Gençlik Elçileri hep birlikte yanıt veriyor: "Gitmeyeceğiz! Gitsek bile daha güçlü dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz. Hem o gitmedi, biz neden gidelim? Bize sadece bir geçmiş değil, bir gelecek bırakıldı."

Kreatif süreçleri Papara Pazarlama Ekibi tarafından yürütülen filmin prodüksiyonu Panda Film imzası taşıyor.

"Gençlerin yalnızca fikirlerini değil, iradelerini de destekliyoruz."

Papara Kurucusu ve CEO'su Ahmed F. Karslı, Papara Gençlik Departmanı'nın kuruluş amacını şu sözlerle anlattı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce gençliğe duyduğu güven, bugün hala en büyük ilham kaynağımız. Gençler sadece geleceğin değil, bugünün de en büyük dönüştürücü gücü. Biz Papara'da gençlere yalnızca fikirlerini ifade edecek alanlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda bu fikirlerini hayata geçirme cesaretlerini, kararlılıklarını ve iradelerini de sonuna kadar destekliyoruz. Gençlik Departmanı'nı da tam olarak bu inançla kurduk" dedi.

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu ise "Papara olarak, gençlere umut ve fırsat veren bir marka olma vizyonuyla çalışıyoruz. Bu filmle hem onların sesine kulak verdik hem de gençliğe olan güvenimizi bir kez daha yürekten vurguladık." dedi.

ANDA: Seni Önemseyen Dijital Yol Arkadaşın

Kampanya filmiyle birlikte, Papara Gençlik Departmanı tarafından geliştirilen "ANDA" adlı uygulamanın da ön tanıtımı yapıldı. Gençlerin duygusal ihtiyaçlarına ve zihinsel iyi oluş süreçlerine destek olmayı hedefleyen ANDA, Türkçedeki kök anlamından ilham alarak bir dijital yol arkadaşı olarak geliştirildi. Uygulamanın çok yakında kullanıma açılması planlanıyor.

Papara Gençlik Departmanı'nda 2. Dönem Başvuruları Başladı

Papara, Gençlik Departmanı'nın ikinci dönem başvurularının 16 Mayıs itibarıyla başladığını duyurdu. İlk dönemde 9.000 başvuru alan yapı, bu yıl da fikirleri, hayalleri ve cesaretleriyle geleceği şekillendirmek isteyen gençleri bekliyor. Türkiye genelinde 25 yaş altı, üniversitelerin 3. ve 4. Sınıflarında okuyan öğrenciler, 16 Haziran tarihine kadar başvuru yaparak Papara Gençlik Departmanı'nda yer alabilir.

Papara Gençlik Departmanı hakkında

Papara Gençlik Departmanı; gençlerin fikirlerine değer veren, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için alan açan yeni nesil bir yönetim modelidir. Doğrudan Papara CEO'suna bağlı olarak faaliyet gösterir ve yalnızca gençler için değil, gençlerle birlikte çalışır. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen üniversite öğrencileri, Gençlik Elçileri olarak görev alır; toplumsal sorunlara çözüm üretir, çevrelerine ilham olur ve fikirlerini hayata geçirir. Elçiler, görev süreleri boyunca deneyimli mentorlar ve Papara liderlik kadrosu tarafından desteklenir.

Papara hakkında

2015 yılında finansal hizmetleri herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hâle getirmek amacıyla kurulan Papara, KPMG tarafından Global FinTech 100'de listelenen Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketidir. 2020 yılında Dünya Bankası'nın katkılarıyla finansal kapsayıcılığa hizmet eden girişimlere verilen Inclusive 50 ödülünün sahibi ve Türkiye'den seçilen 68'inci Endeavor girişimi olma başarısını gösteren Papara; CNBC ve Statista tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri" listesinde 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez yer almış ve Türkiye'den listeye giren tek şirket olmuştur. Dünyanın önde gelen FinTech topluluklarından Finovate tarafından düzenlenen 2022 Finovate Awards'ta "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" seçilen Papara, 2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-125" listesinde gösterilmiştir.

Kullanıcı deneyimini her şeyin üzerinde tutarak finansın her alanında hizmet veren bir 'Super App' yolunda ilerleyen Papara, AppStore'da 4,8 ve Google Play'de 4,6 kullanıcı değerlendirmesiyle öne çıkmaktadır. Papara'nın 23 milyon bireysel kullanıcısı, aralarında Uber, TikTok gibi şirketlerin de bulunduğu 15.000'i aşkın ticari kullanıcısı bulunmaktadır. 1.000'den fazla çalışanı olan Papara, ürün ve hizmetlerini daha geniş coğrafyalara yayarak bölgenin lider ve rekabetçi finansal teknoloji şirketi olmayı hedeflemektedir.

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