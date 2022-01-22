Papatyalar umut kırmızı kuş özlem

Koruma altındaki şiddet mağduru kadınlar duygularını resimlere yansıttı. Aile Bakanlığı, resimlerle dijital takvim hazırladı. P.U. özlemlerini kırmızı kuşlarla ifade etti. D.P. ise hayata umutla baktıran papatya çizdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 149 kadın konukevinde hizmet alan kadınların çizdiği resimlerden 2022 yılı için çok özel bir takvim hazırlandı.
Kadınlara, Halk Eğitim merkezlerinde eğitmenler tarafından resim kursları verildi. Kadınların kurslarda yaptıkları resimlerden 13 tanesi 2022 yılı takvimi için seçildi. Kadınların özgüvenlerini artırmak ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla kurslarda yaptıkları birbirinden özel resimlerin yer aldığı takvimde, belirli gün ve haftalar da yer alıyor. Bakanlık, takvimini dijital ortamda paylaştı. Duygularını çizdikleri resme aktaran kadınlar şunları söyledi:
D.P.: Papatyalar resmini yaparken kafamdaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtuldum. Kullandığım renkler ve yaptığım resim doğayı, doğanın uyanış zamanını simgeliyor. Papatyalar, hayata her zaman umutla bakmamı sağlıyor. Resmi yaparken, çocuklarımla birlikte yeniden, yeni bir gelecek kurmanın hayalini ve planlarını yaptım. Resimdeki papatyaları, olabildiğince gerçeğine yakın ve göze çarpar biçimde resmetmeye çalıştım. Hissettiğim duyguları, resmimi inceleyenlerin de yaşamasını, onlara da aynı mesajı vermesini istedim. S.A.: Lisede grafik tasarımı bölümünde okudum. Resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle çocuk ve kadın resimlerine ilgi duyuyorum. Lisans hayatımda da bu alanda devam etmek istiyorum. P.U.: Kırmızı kuş resmini özlemlerimi, buğday tarlasını ise mücadeleyi sembolize ettiği için resmettim.
Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların duygu dünyalarından süzülüp gelen resimlerden oluşan takvime, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü internet sayfasından (https://www.aile.gov.tr/ksgm/sayfalar/ ksgm-takvim/ ) ulaşılabiliyor.
3 BİN 624 KAPASİTE İLE HİZMET VERİLİYOR
Kadın konukevlerinde2021'de hizmet verilenkadınların yüzde 52.3'üşiddet, yüzde 47.7'sibarınma sebebiyle yardımaldı. Bakanlığa bağlı112 kadın konukevinde 2bin 779, yerel yönetimlerebağlı 33 kadın konukevinde735, Göç İdaresiGenel Müdürlüğü'nebağlı 3 kadın konukevinde90, STK'lara bağlı1 kadın konukevinde 20kapasite olmak üzeretoplam 149 kadın konukevinde3 bin 624 kapasiteile hizmet sunuluyor.Türkiye'deki kadınkonukevleri,yatakkapasitesi olaraknüfusa oranlaAvrupa ülkelerinin üzerinde.Hazırlıkları devameden Aile ve SosyalHizmetler Bakanlığı'nın2022-2026 Stratejik PlanTaslağı'nda bu yıl 154,gelecek yıl 159, 2024'te164, 2025'te 169 ve2026'da 174 kadın konukevihedefi belirlendi.Bakanlık tarafındankadınların insan onurunayakışan bir hayat sürmeleri,her alanda daha aktifrol almaları, hak, fırsat veimkânlardan eşit biçimdeyararlanmaları, hertürlü ayrımcılık ve şiddettenkorunmalarıiçin kapsamlıçalışmalar sürdürülüyor.