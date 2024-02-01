Para için çalışma arkadaşını öldürdü

Hatay'dan Antalya'ya gelerek seralarda tarım işçiliği yapan Hikmet Şölen, 30 Ocak Salı günü Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde öğle vakti komşu serada çalışan İbrahim Mansur'un kaldığı çiftlik evine silahla giderek evdeki altınları ve ne kadar para varsa vermesini istedi.

SİLAHLA SERA İÇİNDE KOVALADI

Suriye uyruklu 9 çocuk babası İbrahim Mahsur, kendisinde para olmadığını söyleyerek çiftlik evinden seraya doğru kaçmaya başladı. Hikmet Şölen peşinden takip etti. İkili sera içinde karşılaştı. Hikmet Şölen yabancı uyruklu İbrahim Mansur'u 3 el ateş ederek başından ve kalbinden vurdu, ardından kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ambulans ve jandarma timleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri İbrahim Mansur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

2 GÜN SONRA ORMANDA YAKALANDI

Yaşanan korkunç cinayetin ardından Hikmet Şölen suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Jandarma 2 çocuk babası katil zanlısının yakalanması için operasyon başlattı. Aksu ilçesindeki ormanlık alanda 2 gün süren takibin ardından Şölen suç aleti tabancayı çalılıkların içine gömerken yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde cinayeti soygun amaçlı işlemediğini söyledi. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ AZEZ'E GÖNDERİLDİ

Cinayetin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 9 çocuk babası İbrahim Mansur'un cenazesi hava yolu ile Hatay'a, buradan da karayolu ile Suriye'nin Azez kentine gönderildi. Mansur'un yakınları "Katil zanlısı çiftlik evine altın ve paraları almak için girmiş ancak hiçbir şey alamamış" dedi.