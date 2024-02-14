Para için hem annesini hem eşini dövdü

İstanbul Kartal'da bir kişi, para için eşi ve annesine dehşeti yaşattı. Eşi Yeter İ. (23) ve annesi Serpil K. (41) ile birlikte yaşayan Murat İ. (23) iddiaya göre geçtiğimiz 24 Haziran'da eşi Yeter İ.'yi uyandırıp 5 bin lira istedi. "Para yok" cevabıyla çılgına dönen Murat İ., arkasına sakladığı bıçağı çıkarıp karısının boynuna tutarak "Seni öldürürüm" diye tehdit etti. Korkuya kapılan genç kadın, para vermek zorunda kaldı.Parayla evden ayrılan Murat İ., bir süre sonra geri gelip tekrar para istedi. Eşinden yine olumsuz yanıt alan Murat İ., bu kez bıçakla eşini bacağından yaraladı. Durumu görüp müdahale eden anne Serpil K. da oğlunun hışmına uğradı. Murat İ.'nin darp ettiği anne ve gelin, evden kaçmayı başarsa da Murat İ. peşlerinden koştu. Sokaktaki kovalamacanın sonunda Murat İ., eşi ve annesini yakalayarak sokak ortasında tekme tokat dövdü.Geliniyle birlikte kanlar içinden kalan annenin 200 lira vermesiyle saldırı son buldu. Hastaneye başvurarak darp raporu alan kadınlar, Murat İ.'den şikâyetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturma sonunda, şüpheli Murat İ.'nin "konutta silahla yağma" ve "hakaret" suçlarından 2 kez 30 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.