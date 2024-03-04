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Giriş Tarihi: 4.3.2024 01:55

Para isteme mevzusunda kan aktı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı

İHA
Para isteme mevzusunda kan aktı

Olay, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Yaralanan gençler kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Para isteme mevzusunda kan aktı
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