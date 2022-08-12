Para isteyen saldırgan tarafından bıçaklanmıştı: Sezaryenle alınan bebekten acı haber!

Bir uzman askerle evli olan, ancak işlemler nedeniyle resmi nikahları olmayan Kunduz İsmailova, olay günü 3 kişinin kendisini takip ettiğini belirterek, "Benden para istedi, 'Param yok abi' dedim. Elimde bozuk olarak 5-6 lira vardı onu verdim. Poşetimi vermemeye çalıştım, 'Beni evden attılar. Para verir misin bana?' dedi. Param yok dedim, o 5-6 lirayı da almayıp 100 lira istedi. Bende 'yok' deyince bıçakladı. Ondan sonra kaçtı gitti. Arkadaşları da arkasından gitti" dedi. Kunduz İsmailova'nın ablası Yıldız İsmailova, kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.