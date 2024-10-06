Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı

İstanbul'da evine ek gelir sağlamak için internette gördüğü 'paketleme yaparak evden ek gelir imkânı' reklamına tıklayan genç kadın, dolandırıcıların tuzağına ilk adımı attı. Beykoz'da yaşayan Tülin Ci, geçtiğimiz yılın başlarında evden çalışabileceği bir iş arayışındaydı. Bu nedenle bir sosyal medya platformunda 'paketleme yaparak evden ek gelir imkânı' yazan reklamın linkine tıklayarak kendisini Canet Şevlü olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti. Telefondaki kişi paketleme işiyle ilgili bilgi verdikten sonra kaparo ve kargo ücreti adı altında Tülin C.'den toplamda 15 bin lira istedi. Paraları gönderen Tülin C., beklediği sürünler gelmeyince dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmada Tülin C.'nin para gönderdiği hesabın Münevver Ö.'ye ait olduğu, Tülin C.'nin telefonda konuştuğu kişinin ise Muhammed Ş. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan şüpheli Muhammed Ş., söz konusu telefon hattını kendisinin açtırmadığını söyledi. Şüpheli Münevver Ö. ise kartını ve şifresini Zeynel isimli tanımadığı bir kişiye kendisine para geleceğini söylediği için verdiğini iddia etti. Savcılık Münevver Ö.'nün Elazığ'da farklı bir suçtan yargılandığı Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden HTS kayıtlarını talep etti. Gelen kayıtlarda Münevver Ö.'nün tanımadığını söylediği kişiyle görüştüğünü ve aralarında para transferi olduğunu belirledi. Soruşturma sonucunda; sosyal medyadan sahte ilanlarla para kazanacağı vaadinde bulundukları Tülin C.'yi dolandıran şüpheli Münevver Ö. hakkında "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.