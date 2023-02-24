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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:20

Para kontrol etme bahanesiyle turistleri dolandırdılar

İstanbul’da ticari taksi görünümü vererek yabancı turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle hırsızlık yapan örgüte operasyon düzenlendi. 6 kişi tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Para kontrol etme bahanesiyle turistleri dolandırdılar

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş İlçelerinde ticari taksi şöförü görünümlü şüphelilerin ülkemize gelen yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesi ile tırnak (avuç içerinde saklama) atma yolu ile örgütlü şekilde hırsızlık eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Nitelikli Hırsızlık" suçlarını işlediği tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleşti. Dosya kapsamında olan 6 şüpheli şahıs operasyonlar sonucu tutuklandı.

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Para kontrol etme bahanesiyle turistleri dolandırdılar
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