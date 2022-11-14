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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Para, mutluluğu satın alabiliyor

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Para, mutluluğu satın alabiliyor
Yedi ülkede yapılan yeni bir deney, paranın mutluluğu "satın alabileceğini" ortaya koydu. Deneye üç düşük gelirli (Brezilya, Endonezya, Kenya) ve dört yüksek gelirli (Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık, ABD) ülkeden toplam 300 kişi katıldı. Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 200 katılımcıdan her birine tek seferliğine 10 bin dolar gönderildi ve bu parayı üç ay içinde diledikleri gibi harcamaları istendi. Kalan 100 kişiye ise kontrol grubunda oldukları için hiç para verilmedi. Üç ayın sonunda 10 bin doları alan katılımcıların kendini, hiç para almayanlardan daha mutlu hissettiği tespit edildi.

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Para, mutluluğu satın alabiliyor
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