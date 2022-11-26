Para yatmayınca Berinay’ın tedavisi yarım kaldı

Ankara'da Zehra-Burak Özkesemen çiftinin kızları Berinay'a, 7 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. SGK tarafından karşılanan Spinraza tedavisine başlanan Berinay'ın sağlığına tam olarak kavuşabilmesi için Dubai'deki hastanede gen tedavisini alması gerektiği belirtildi. Tedavi için gerekli olan 1 milyon 800 bin doların yüzde 65'lik kısmı Türkiye'de, kalan kısmı ise Almanya'da Hayalin Hayalimdir Derneği'nce yürütülen kampanya kapsamında toplandı. Gerekli paranın toplandığının aileye bildirilmesi üzerine Berinay, Dubai'ye götürüldü. Ancak dernek, parayı hastane hesabına aktarmayınca Berinay'ın tedavisi yarım kaldı. Berinay, ailesi tarafından Ankara'ya geri getirildi. Özkesemen çifti, avukatları aracılığıyla dernek hakkında "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından suç duyurusunda bulundu.
5 AY DUBAİ'DE BEKLEDİK
Baba Burak Özkesemen, 19 aylık bir kampanya süreci yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'de toplanan yüzde 65'lik kısım hastaneye gönderildi. Dernekteki para aktarılmadı. İlacı alamadık, tedavimiz yarıda kaldı. Yaklaşık 5 ay boyunca Dubai'de bekledik. Berinay, bu hastalık için kritik eşik olan 2 yaşını aştı. 13.5 kilo sınırı var ve Berinay 11.5 kiloda. İlacı alabilmesi için son 2 kilosu kaldı. Dubai'de beklerken Spinraza isimli ilacın 2 dozunu da alamadık ve kas kaybına uğradı" diye konuştu.
Anne Zehra Özkesemen de "Gözümüzün önünde her geçen gün eriyor Berinay ve bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü kızımıza verdiğimiz sözü yerine getiremedik, ilacını alamadan geldik. Hikâyemiz yarım kaldı, hayallerimiz yarım kaldı" diye konuştu.