Para yatmayınca Berinay’ın tedavisi yarım kaldı





5 AY DUBAİ'DE BEKLEDİK

Baba Burak Özkesemen, 19 aylık bir kampanya süreci yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'de toplanan yüzde 65'lik kısım hastaneye gönderildi. Dernekteki para aktarılmadı. İlacı alamadık, tedavimiz yarıda kaldı. Yaklaşık 5 ay boyunca Dubai'de bekledik. Berinay, bu hastalık için kritik eşik olan 2 yaşını aştı. 13.5 kilo sınırı var ve Berinay 11.5 kiloda. İlacı alabilmesi için son 2 kilosu kaldı. Dubai'de beklerken Spinraza isimli ilacın 2 dozunu da alamadık ve kas kaybına uğradı" diye konuştu.

Anne Zehra Özkesemen de "Gözümüzün önünde her geçen gün eriyor Berinay ve bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü kızımıza verdiğimiz sözü yerine getiremedik, ilacını alamadan geldik. Hikâyemiz yarım kaldı, hayallerimiz yarım kaldı" diye konuştu.