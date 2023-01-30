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Giriş Tarihi: 30.1.2023 17:20 Son Güncelleme: 30.1.2023 17:31

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kapadokya’da

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana;”Türkiye ile Paraguay arasında ki dostluk ve ticari iş birliğinin artarak devam ediyor” dedi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kapadokya’da

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Kapadokya bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve beraberindeki heyet Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek, inanç turizmi ve kültürel miras alanlarında bölge hakkında bilgi aldılar.

Paraguay heyetine AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Türkiye – Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe'nin eşlik etmesiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak çömlek yapımını izledi. Heyet daha sonra Göreme Açık Hava Müzesini, Uçhisar Kalesini gezdi.

'İKİ ÜLKE ARASINDA DAHA FAZLA UYUM OLMASINI İSTİYORUZ'

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana yaptığı açıklamada Türkiye ile Paraguay arasında ki dostluk ve ticari iş birliğinin artarak devam ediyor.Geçen yıl temmuz ayında Türkiye heyetini Paraguay'da ağırladık. Biz de kültür ve tarihi değerleri ile medeniyetin beşiği olan Kapadokya'ya geldik. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam etmeliyiz. İki ülke arasında daha fazla entegrasyon olmasını sağlamayı istiyoruz" dedi

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Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kapadokya’da
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