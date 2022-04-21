Paraguay’da başlayan aşk Türkiye’de evlilikle taçlandı

Ordulu Mehmet Çoban ile Paraguaylı Camilla Gallano'nun aşkı kıta, sınır tanımadı. 28 yaşındaki elektrik teknikeri Mehmet Çoban, 30 Ekim 2019'da özel bir şirkette çalışmak üzere Paraguay'a gitti. Mehmet, sıkça gittiği Asuncion kentindeki kafede, kafe sahibi Camilla Gallano ile tanışınca aşk başladı. Mehmet'in, "Türkiye'ye gelir misin?" teklifini kabul eden 26 yaşındaki Camilla, Kapadokya'daki evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Çoban Ailesi, internet üzerinden görüntülü görüşme ile aileden kızını istedi. Kız isteme sırasında Mehmet'e tuzlu kahve bile ikram eden Gallano Karadeniz gelini olarak Ordu'da fındık bile topladı. Paraguay'da temeli atılan aşk 2.5 yıl sonra 20 Mart 2022'de İstanbul'da evlilikle taçlandı. İstanbul Bağcılar'da mutlu evliliklerini sürdüren çift bu güzel aşkı SABAH'a anlattı.Türkiye'de doğmuş büyümüş biri olarak yurtdışında biriyle tanışacağım, ona aşık olacağım ve evleneceğim aklıma gelmezdi. İmkansızdı ama oldu. Camilla, Katolik ben ise Müslümanı'm ama kültür ve din farklılıkları bizim için hiç sorun olmadı. Kendisi şu an İslamiyet'i tanıyor. Benim ailem Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılarken, Camilla da onları gözlemliyor. Camilla artık yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye de başladı. Eşim, kıtalar arası bir gelin oldu.Evlenip Türkiye'ye taşındığımda kültürel ve dini olarak anlaşamamaktan endişe duydum. Ancak hiç endişelendiğim gibi olmadı. Türkiye'nin doğasını ve kültürel yaşamını çok beğendim. Hatta Mehmet'in memleketi Ordu'ya gidip fındık bile topladım. Karadeniz gelini oldum"