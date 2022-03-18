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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Paralar bazadan çıktı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
Paralar bazadan çıktı
Kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran çeteye şok operasyon... Polis ekipleri, İstanbul merkezli operasyonda Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, İzmir, Adana, Bursa, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mardin ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese baskın düzenledi. 49 kişilik çetenin 37'si yakalandı. Dokuz kişiyi dokuz milyon lira dolandıran çete lideri C.Y. İstanbul Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Çetenin liderinin kız arkadaşı da gözaltına alındı.
Çete üyelerinin paraların bir bölümünü Kripto Para'ya çevirdikleri, bir bölümünü ise kuyumculardan altın alarak veya galerilerden araçlar satın alarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.
İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen beş bilezik, beş Cumhuriyet Altını ve 2 bin 300 Dolar nakit paraya el konuldu ve sahibine teslim edildi. Diğer iki mağdurun ise 140 bin lira ve 250 bin lira dolandırılması önlendi. Paralar yatak bazaları ve çaydanlıkların içlerinden çıktı.

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Paralar bazadan çıktı
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