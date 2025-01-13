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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Paralar elektrik süpürgesinden çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Paralar elektrik süpürgesinden çıktı
Hırsızlık suçundan 12 yıldır aranan ve 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. son olarak Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yaptı. Ardından Ardahan'a gelen azılı hırsız, burada da bir işyerine girdi. Yakalanmamak için sandalyeye çıkıp güvenlik kamerasının açısını değiştirerek görüntüsünün alınmasını engelleyen G.D., kasadaki 83 bin 900 lira ve çok sayıda mermiyi aldı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri 18 saat gibi çok kısa sürede hırsızın izini buldu. Firari hükümlü hırsız G.D. ve 2 arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı. Çaldığı para ve mermiler ise kaldığı yerdeki elektrik süpürgesinin içinden çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Paralar elektrik süpürgesinden çıktı
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