İstanbul Polisi; Güngören İlçesi'ne bağlı olan Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir adresten 35 bin lira, üç bin dolar ve bin 600 Euro nakit para çalan U.D. (30) ve B.A. (25) isimli iki kişinin açık kimliklerini tespit etti. Hırsızların önce farklı bir adrese girmeye çalıştıkları, başarılı olamadıkları ve ardından söz konusu adrese girdikleri saptandı. Olay yerine araçla geldikleri saptanan iki suç ortağı da yakalandı. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı ve benzeri suçlardan ötürü suç kayıtları olan iki suç ortağı da adliyeye sevk edildi.







Paraları çalıp kaçtılar! Polis kısa sürede yakaladı | Video