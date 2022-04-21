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Giriş Tarihi: 21.4.2022 15:05 Son Güncelleme: 21.4.2022 15:36

Paraları havaya atmıştı! Gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Paraları havaya atmıştı! Gözaltına alındı

İstanbul’da Türk Lirası’nı aşağılar nitelikte görüntüler çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Pakistan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti; bir sosyal medya uygulaması üzerinden Türk Lirası'nı aşağılar nitelikte bazı görüntüler çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu F.E.'yi Bayrampaşa İlçesi'nde ikamet ettiği adreste gözaltına aldı. Türk Paraları'nı havaya savuran ve tepki çeken F.E.'nin ülkemizde yasal kalış izninin veya pasaportunun bulunmadığı, ülkemize kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi. Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan düzensiz kaçak göçmen F.E. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

Paraları havaya atmıştı! Gözaltına alındı | Video

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Paraları havaya atmıştı! Gözaltına alındı
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