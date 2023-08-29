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Giriş Tarihi: 29.8.2023 10:30

Param güvende olsun diye dolandırıcının hesabına aktarmış

İstanbul Arnavutköy’de A.G.’yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp hesaplarına 70 bin lira havale ettirdiler. Para gönderdiği hesabın dolandırıcı olduğunu anlayınca polise koşan A.G.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekileri paranın gönderildiği hesabın sahibini gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Param güvende olsun diye dolandırıcının hesabına aktarmış

Arnavutköy'de 21 Ağustos günü meydana gelen olayda A.G.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Ardından A.G.'ye banka hesaplarında bazı sorunlar olduğunu terör örgütünün hesabı ele geçirmeye çalıştığını kendisinin de bu durumdan kurtulmak için yardımcı olacağını anlattı. Bir süre konuştuktan sonra ikna olan A.G. hesabında bulunan 70 bin lirayı sözde daha güvenli olması için verilen adrese transfer etti. O transferden sonra telefon kapandı ve bir daha dönüş olmadı.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.G. polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paranın transfer edildiği adresin 16 suç kayıtlı Gökhan Boz'a ait olduğu öğrenildi. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince işlmlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Param güvende olsun diye dolandırıcının hesabına aktarmış
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