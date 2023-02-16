Paramedik Semiha: 2 aylık bebeği korumak için montumun arasına koydum

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, depremin ilk anından itibaren enkaz alanlarında arama-kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Yıkılan apartmanlara ilk ulaşan sağlık ekipleri, yaşadıkları o anları anlattı. Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı'nın enkazında 2 aylık bir bebeği koltuğunun altında soğuktan koruyarak hastaneye ulaştıran Paramedik Semiha Yavuz, "Deprem anında ben başka bir vakadaydım. Vakaya bakarken komuta kontrol merkezim aradı ve bize deprem olduğunu, binaların yıkıldığını ivedi bir şekilde olay yerinden çıkmamız gerektiğini söyledi. Hasta yakınıyla görüşüp, hastada herhangi bir şey olmadığı için izin alarak olay yerinden ayrıldım. Bulunduğum Bağlar mevkiine gittim. Yollar trafik yoğunluğundan dolayı çok kötüydü. Bu yüzden güçlükle oraya gittik. O anda ilk vatandaşlarla birlikte çalıştık. İlk anda 4 kişilik bir aile aldım. Anne, baba, bir kız bir de erkek çocuk aldım. Gerekli müdahaleden sonra hastaneye naklettim. Ondan sonra 2 aylık sahipsiz bir bebek aldım. Anne ve babasının enkaz altında olduğunu öğrendim. Bebeği soğuktan korumak için montumun arasına koydum. Kendim de 1999 depremini yaşamış biriyim. Ben de küçüktüm, o anları hissetim. Diğer hastalara baktıktan sonra bebeği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Hastanede bulunan jandarma personeline teslim ettim. Üşüyorduk desek bu çok kötü bir kelime olur. Zaten vatanımız, insanlarımız bu halde. Olay yerinde insanların evi yok, insani olarak üşüme, acıkma diye bir duygumuz yoktu. Ben anne olmasam bile o duyguyu hissetim" dedi.