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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Paramotorla tekneye çakıldı

Paramotorla tekneye çakıldı
Büyükçekmece'de denizdeki tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti. Olay, Büyükçekmece sahilde dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece'den havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Düşme anına tanık olan vatandaşlar, pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Paramotorla tekneye çakıldı
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