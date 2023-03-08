Paranın geçmediği ilçe Nurdağı

Nurdağı Merkezinde kurulan 11 çadır kentte barınan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Nurdağı İlçesi 'Tek Yürek' meydanında ve çadırkentlerin yoğun olduğu noktalarda kurulan sosyal marketlerde ısıtıcılardan kıyafetlere, gıdadan hijyen ürünlerine kadar binlerce ihtiyaç malzemesi yer alıyor.
Görevlendirilen personeller çadır kentlerde barınan vatandaşları ziyaret ederek çadırda kalan kişi sayısını tespit ediyor. Ardından kıyafet için kişi başına fiş veriliyor. Ailedeki herkes bu fişler ile sosyal marketlere gidip 3 çeşit kıyafeti ücretsiz olarak alabiliyor. Mutfak ihtiyaçları için ise ailede kişi sayısına göre günlük yada haftalık fişler verilerek ihtiyaçları karşılanıyor. Hayatın normalleşmeye başladığı ve yaraların sarılmaya devam edildiği Nurdağı'da açılan sosyal berber ve kuaförlerde ise vatandaşlar kişisel bakımlarını ücretsiz olarak yapabiliyorlar. Kadınlar ise kişisel bakım ihtiyaçlarını sosyal kozmetik dükkanından karşılıyor.
Kendisi de depremzede olan bayan Kuaförü Gülsüm Yıldırım; "bende bir depremzede olarak depremzedelere yardım etmek, destek olmak için gönüllü olarak kişisel bakımlarını yapmak için burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar. Benim salonum vardı. Salonum yıkılınca böyle bir şey yapmaya, depremzedelere destek olmaya karar verdim. Bayanların kişisel bakıma ihtiyaçları olduğunu gözlemleyince böyle birşeye karar verdim. Kadınlarımız geliyorlar. Çok memnunlar. Böyle bir şey olduğu için. Kadınlar böyle şeyleri istiyorlar. Kişisel bakım gerekiyor. Herkes memnun bu işten. Evimiz iş yerimiz herşeyimiz yıkıldı. Bizde böyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizde depremzede olduğumuz ve anı yaşadığımız için herkese destek olmak için buradayız" dedi.
Depremzede berber Serkan Suvakçı; "Burada vatandaşlarımıza devletimizin açmış olduğu berberde güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Çünkü vatandaşımız büyük bir felaketten çıktı. O yüzden bakıma ihtiyaçları olduğu için temizlik amaçlı, sağlıklı olmaları için traşlarını yapıyoruz. Güzel bir şekilde evlerine dönmelerini ve hayatlarına devam etmelerini istiyoruz.
Bunun için devletimize teşekkür ederiz. Çok güzel bir hizmet veriyor. Bayan kuaförü, kozmetik, sosyal marketlerden dolayı vatandaşlarımız hizmet almaktadır. Ben 30 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Nurdağlıyım. İş yerim yıkıldı. Evim enkazda yerle bir oldu. hiçbirşeyim kalmadı. Çok şükür evlatlarımı çocuklarımı çıkardım. Diyecek bir şey yok, hayat devam ediyor. Burada çalışmak bir nebze acıları unutturuyor. Yaşadığım olayı. Çünkü enkazdan çıktım." dedi.