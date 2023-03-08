Paranın geçmediği ilçe Nurdağı

Kendisi de depremzede olan bayan Kuaförü Gülsüm Yıldırım; "bende bir depremzede olarak depremzedelere yardım etmek, destek olmak için gönüllü olarak kişisel bakımlarını yapmak için burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar. Benim salonum vardı. Salonum yıkılınca böyle bir şey yapmaya, depremzedelere destek olmaya karar verdim. Bayanların kişisel bakıma ihtiyaçları olduğunu gözlemleyince böyle birşeye karar verdim. Kadınlarımız geliyorlar. Çok memnunlar. Böyle bir şey olduğu için. Kadınlar böyle şeyleri istiyorlar. Kişisel bakım gerekiyor. Herkes memnun bu işten. Evimiz iş yerimiz herşeyimiz yıkıldı. Bizde böyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizde depremzede olduğumuz ve anı yaşadığımız için herkese destek olmak için buradayız" dedi.