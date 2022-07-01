Paranormal İşaretler filmi konusu ne, oyuncuları kim? Paranormal İşaretler filmi bu akşam TV’de!

Sinema severler Paranormal İşaretler filmi için geri sayıma geçti. Jessabelle, bir araba kazası sonucunda karnındaki bebeğiyle sevgilisini kaybeden bir genç kadını konu alıyor. Paranormal İşaretler filmi bu akşam Kanal D'de!
Jessabelle, bir araba kazası sonucunda karnındaki bebeğiyle sevgilisini kaybeden bir genç kadını konu alıyor. Filmin yapımcısı "Paranormal Activity"yi yaratan Jason Blum.
SARAH SNOOK (Sleeping Beauty), MARK WEBBER (Scott Pilgrim Vs. The World), JOELLE CARTER (TV Series Justified),