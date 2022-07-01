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Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:51

Paranormal İşaretler filmi konusu ne, oyuncuları kim? Paranormal İşaretler filmi bu akşam TV’de!

Paranormal İşaretler filmi konusu ne, oyuncuları kim? Paranormal İşaretler filmi bu akşam TV’de!

Bu akşam ekrana gelecek olan Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Orjinal adı Jessabelle olan yapımda pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Sinema severler Paranormal İşaretler filmi için geri sayıma geçti. Jessabelle, bir araba kazası sonucunda karnındaki bebeğiyle sevgilisini kaybeden bir genç kadını konu alıyor. Paranormal İşaretler filmi bu akşam Kanal D'de!

PARANORMAL İŞARETLER FİLMİ KONUSU

Jessabelle, bir araba kazası sonucunda karnındaki bebeğiyle sevgilisini kaybeden bir genç kadını konu alıyor. Filmin yapımcısı "Paranormal Activity"yi yaratan Jason Blum.

PARANORMAL İŞARETLER FİLMİ OYUNCULARI

SARAH SNOOK (Sleeping Beauty), MARK WEBBER (Scott Pilgrim Vs. The World), JOELLE CARTER (TV Series Justified),

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Paranormal İşaretler filmi konusu ne, oyuncuları kim? Paranormal İşaretler filmi bu akşam TV’de!
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