Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı ile yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonunda operasyon yaptı. Nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri, tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 490 şüpheliye yönelik dün 47 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.Paravan adı verilen operasyonda suç örgüt üyesi 490 şüpheliden 237'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.Paravan Operasyonu'nun İstanbul ayağında ise Polonya'da paravan olarak kurulan bir firmaya ihracat yapılmış gibi göstererek devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolarlık KDV iadesi tahsil eden şebekeye yönelik operasyon yapıldı. 7 şüpheliden 5'i İstanbul'daki 9 adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Şebekenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemesinde ise şüphelilerin firmalarda gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte faturalar düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca hayali ihracat faturalarında, Özellikle kadın ve çocuk tekstili üzerine Laleli'de satılan kargo mallarını ihracat ürünü gibi gösterdikleri tespit edildi.