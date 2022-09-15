Parayla polislik vaadiyle 240 bin lira dolandırdı

Ali Alper A.'yı Ankara otogarında Ali A. VİP araçla karşıladı. Yanında getirdiği evrakları Ali A.'nın arkadaşına teslim eden Ali Alper A., 20 bin lira da nakit para verdi. Ali A.'nın arkadaşı Emre, polis okuluna kayıt için evrakların akşam saatlerinde hazır olacağını, vereceği evraklarla Gaziantep Polis Okulu'na giderek kayıt yaptırabileceğini söyledi. Emre'nin evrakların hazır olmadığını, hazır olunca mail atacağını söylemesi üzerine Ali Alper A. Gaziantep'e geri döndü. Daha sonra Ali A., Ali Alper A.'nın Hollanda'da yaşayan dayısı Mustafa C. ile telefonda görüştü ve para istedi. Mustafa C. polis okuluna kayıt için gerekli belgeleri göndermesi için Ali A.'ya parça parça toplamda 12 bin Euro para gönderdi.

"BİZ DERİN DEVLET ADAMIYIZ"

Ali A.'nın telefonda kendisine "Bir ilin Valisi ile birlikte iş yapıyoruz, bir ilin de Emniyet Müdürünü tanıyorum, onunla da birlikte iş yapıyoruz, biz derin devlet adamıyız" dediği için güvendiğini söyleyen Mustafa C., dolandırıldığını anlayınca yeğeni Ali Alper A. ile birlikte Ali A.'dan şikayetçi oldu.