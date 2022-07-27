Güngören'de bir otomobil yedek parçacısına gece saatlerinde giren 3 hırsız içeride ne buldularsa çaldılar. Çaldıkları direksiyon, gövde monitörü, airbag ve 5 adet araç farıyla birlikte 50 adet matkabı yine içerde park halinde olan bir kamyonete yükleyip çaldılar. Kendi işe yerlerinden malzeme götürüyormuş gibi davranan hırsızların o anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Parça çalmaya geldiler, malzemeleri doldurdukları kamyoneti de çaldılar | Video

Konuyla ilgili iş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerden 32 suç kayıtlı Şahin B. (37) ve 5 suç kayıtlı Tarık Ş. (39)'yi Güngören'de yakaladı. Diğer şüpheli 33 suç kayıtlı Adem U. (28) ise Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.