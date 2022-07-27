Haberler Yaşam Haberleri Parça çalmaya geldiler, malzemeleri doldurdukları kamyoneti de çaldılar
Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:26

Parça çalmaya geldiler, malzemeleri doldurdukları kamyoneti de çaldılar

İstanbul Güngören’de bir otomobil yedek parçası satan iş yerine giren hırsızlar içeride park halinde olan aracın bagajına 50 adet matkap doldurup kaçtılar. Otomobil ve matkap hırsızları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Parça çalmaya geldiler, malzemeleri doldurdukları kamyoneti de çaldılar

Güngören'de bir otomobil yedek parçacısına gece saatlerinde giren 3 hırsız içeride ne buldularsa çaldılar. Çaldıkları direksiyon, gövde monitörü, airbag ve 5 adet araç farıyla birlikte 50 adet matkabı yine içerde park halinde olan bir kamyonete yükleyip çaldılar. Kendi işe yerlerinden malzeme götürüyormuş gibi davranan hırsızların o anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Parça çalmaya geldiler, malzemeleri doldurdukları kamyoneti de çaldılar | Video

Konuyla ilgili iş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerden 32 suç kayıtlı Şahin B. (37) ve 5 suç kayıtlı Tarık Ş. (39)'yi Güngören'de yakaladı. Diğer şüpheli 33 suç kayıtlı Adem U. (28) ise Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır, adayların kaç tane tercih hakkı var?
YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS tercih yapma ekranı ÖSYM AİS giriş!
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Sigara fiyatları güncel liste: 27 Temmuz bugün sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Sigara zammı ile JTİ, BAT, Philip Morris marka paketler ne kadar oldu?
SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar gelir? 2022 araçlarda ÖTV indirimi ve düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
YKS TABAN PUANLARI 2022: Güncel ÖSYM tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Temmuz 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? İşte faiz kararı beklentisi
YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Parça çalmaya geldiler, malzemeleri doldurdukları kamyoneti de çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA