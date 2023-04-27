Parçalanan eli karnına dikilerek kurtarıldı

Osmaniye'de bir metal işleme atölyesinde çalışan 3 çocuk babası 44 yaşındaki Adem Ekbiç'in sol eli, işyerinde makineye kaptırması sonucu ezilerek parçalandı. Acil olarak Adana'daki bir hastaneye kaldırılan Ekbiç'e burada elinin kesilmesi gerektiği söylendi. Ekbiç ise elinin kesilmesini kabul etmeyerek özel bir hastaneye gitti. Burada Dr. Tarık Elma, Ekbiç'in parçalanan eline karnına dikti. Daha sonra yeni dokuların oluşması için 3 hafta beklendi. Bu sürenin ardından da Adem Ekbiç'in eli, yeni bir ameliyat ile karnından ayrıldı. 10 gün sonra bakıldığında Ekbiç'in elindeki dokular canlanmıştı. Elma, "Son bir ameliyat ile hastamızın parmaklarını birbirinden ayırarak elini tekrar işlevsel hale getireceğiz. Hastamız geri dönebilecek" dedi. Ekbiç ise "Parmaklarımın birbirinden ayrılacağı günü bekliyorum. Tekrar çalışabileceğim için mutluyum" diye konuştu.