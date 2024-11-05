Haberler Yaşam Haberleri Parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi
Giriş Tarihi: 5.11.2024 14:14 Son Güncelleme: 5.11.2024 14:21

Parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi. Bebeğin mezar tahtasına Melek bebek, kimsesiz yazıldı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta önceki gün uçurum altında parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.

Otopside yaklaşık 1 aylık ve cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından defnedildi. Bebeğin mezarının başına konulan tahtaya 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldığı görüldü. Öte yandan polis ekipleri, bebeği bırakan şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA