Parçalı arazilerde 12 ay çilek üretimi

Kırsalda kadın çiftçilerin ve kadınların refah seviyelerinin yükseltilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması amacıyla önceki dönem Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan "Vali Hanım Çileği" projesi, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın desteğiyle il genelinde sürdürülüyor. Muğla ve ilçelerindeki kırsal kesimde yaşayan çok sayıda kadın, 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor. Yörenin önemli ürünlerini de yetiştiren kadınlar, yılın 12 ayı ürün veren çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Bir kısmı reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılan çileklerin büyük bölümü ise pazarlarda satışa çıkarılıyor. Günün ilk ışıklarında çilek bahçesinin yolunu tutan kadınlar, hava ısınmadan hasat ettikleri çilekleri tüketiciye taze ve organik olarak sunuyor.İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın birçok ilçesinde San Andreas türü çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını söyledi. Muğla'da 2018'de 15 dekarda başladıkları çilek üretiminde ekim alanının giderek arttığını belirten Saylak, "Bugün 8. etabının dikimini yapıyoruz. Bu mevsimde bölgede çilek bulmak çok zor ama biz hem dikimini hem hasadını yapıyoruz. 2024 yılı için Muğla Valiliğinin destekleri ile 134 dekarlık bir alanda projeye devam ediyoruz. 4 milyon liralık bir destek verildi. 2024 yılında verilen desteğin yüzde 50'sini biz yüzde 50'sini vatandaşımız karşılıyor. Burada 2 genç çiftçimize de 3'er dönümlük çilek bahçesi oluşturuldu. Muğla genelinde 834 dönüm arazide çilek arazileri oluşturduk. 1628 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda 4 bin 500 ton çilek elde ederek 450 ila 600 milyon arasında gelir elde ediliyor. Bin 600 kişinin yaklaşık 500'ü kadından oluşuyor" dedi. Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde oluşturdukları bahçelerinde bir taraftan çilek hasadı yaparken bir taraftan yeni fidelerin dikimi yapan genç üretici Ali Kiraz ise ailesiyle arıcılık ve zeytincilik yaparken çilekle tanıştıklarını ifade etti. Eşiyle genç çiftçiler olarak çilek üretimi için başvurduklarını, Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile çilek bahçesi oluşturduklarını belirten Kiraz, "Şimdi hem hasat hem dikim yapıyoruz. Eşim, annem, babam ve ablamla kurduğumuz tesiste üretim yapıyoruz" dedi. AA