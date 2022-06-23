Paris Pahasına filmi 23 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Filmde Faslı genç bir stilist olan Maya'nın ünlü bir moda evinde tam zamanlı iş almasının ardından başlayan hikaye anlatılıyor. Peki; Paris Pahasına filmi konusu nedir? Paris Pahasına filmi oyuncuları kimler?

PARİS PAHASINA FİLMİ KONUSU

Faslı genç bir sitilist olan Maya (Reem Kherici) ünlü bir moda evinde tam zamanlı bir iş kapmıştır. Büyüdüğü varoş semti ve ailesini geride bırakmış ve hayallerindeki moda dünyasında yavaş yavaş yükselmeye başlamıştır. Ancak rutin bir polis kontrolü sırasında yeşil kartının süresinin dolduğu ortaya çıkar. 24 saatten kısa bir sürede ülkesi Fas'a, unutmak istediği ülkesi ve ailesine, dönmek zorunda kalır. Bundan sonra Maya, Fransa'ya geri dönebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

PARİS PAHASINA FİLMİ OYUNCULARI

YÖNETMEN: REEM KHERICI

OYUNCU: REEM KHERICI

FİRMA: GAUMONT, FRANSA 2013