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Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:20

Paris'te Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Paris'te Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Paris’te gezilecek yerler herkesin merak ettiği bir konu. Paris gezilecek yerler listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenden dolayı da dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri. Peki Paris’te ne yapılır? Paris’i gezmek isteyen kişiler Paris’e hangi ayda gidilir ve Paris 1 günde gezilir mi merak ediyorlar. Paris neyi ile ünlü ya da Paris’te ne yenir sorularına birçok kişi ortak cevap verecek olsa da Paris’te Eyfel Kulesi’nden ve kruvasandan çok daha fazlası var!

Paris’te Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Paris’te Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Paris gezilecek yerler listenizdeyse aklınıza takılan sorular olabilir. Bunlardan en önemlisi Paris'te gezilecek yerler nelerdir sorusudur. Gezilecek yerleri belirledikten sonra Paris'te ne yenir merak edebilirsiniz. Kruvasanıyla ünlü Paris'te bundan çok daha fazlası var. Paris'e hangi aylarda gideceğiniz de seyahatiniz için oldukça önemlidir. Paris'te ne yapılır, Paris neyi ile ünlü merak ediyorsanız yazımızdan ulaşabilirsiniz. Seyahat planınızı yaparken Paris 1 günde gezilir mi? Paris'i gezmek için kaç gün ayırmalıyım diye merak ediyorsanız cevabı yazımızda!

Paris'te Gezilecek Yerler

Paris'te gezilecek yerler listesinin ilk sırasında bir mühendislik harikası olan Eyfel Kulesi var. Notre Dame Katedrali ve Louvre Müzesi de Paris için en az Eyfel kadar sembol olan iki yerdir. Ressamlar Tepesi, Sacre Coeur Bazilikası, Şanzelize Caddesi, Zafer Takı, Disneyland, Versay Sarayı ve Bahçeleri, Sainte Chapelle, Sen Nehri ve Picasso Müzesi Paris'te görülmeye değer yapılardan bazıları. Paris her mevsimde ayrı güzel olan bir şehirdir. Ancak bu büyülü şehri kışın kar yağdığında ziyaret ederseniz çok güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün olacaktır. Paris her mevsimde bol bol fotoğraflanacak bir şehir olduğu için yazın seyahat ettiğinizde de yazımızdaki yerleri gezerken birçok güzel fotoğraf çekmeniz mümkün.

Paris'i Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir?

Bu büyülü şehri gezmek için kaç gün ayırmanız gerekir? Saraylar, müzeler, sembol yapılar derken Paris'te gezilecek yerler listesi epey uzun. Öyle ki sadece bazı müzeleri gezmek için 1-2 gün ayırmanız öneriliyor. Dolasıyla 1 hafta 10 gün arasında bir zaman ayırarak Paris'i tam anlamıyla gezebilirsiniz. Zamanınız kısıtlı olsa bile Paris'i gezmek için minimum 4 gün ayırmanız öneriliyor. Bu sayede en azından Paris'in sembol yerlerini görebilir ve önemli lezzetlerini tadabilirsiniz.

Paris'te Ne Yenir?

Paris'te görülmesi gereken yerler kadar tadına bakmanız gereken yiyecekler de var. Bu listenin ilk sırasında kruvasan yer alıyor. Diğer bir lezzet ise biftek ve patates kızartmasıdır. Makaron, çeşitli peynirler, steak tartare, baget ekmeği, Paris-brest, soğan çorbası, ekler ve daha birçok sembol lezzeti Paris'e gittiğinizde tadabilirsiniz.

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Paris'te Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Paris'te Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
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