Haberler Yaşam Haberleri Paris'te Mevlid-i Nebi programı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam barış demektir
Giriş Tarihi: 9.10.2022 20:30

Paris'te Mevlid-i Nebi programı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam barış demektir

Fransa'nın başkenti Paris'te Mevlid-i Nebi programına iştirak eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslam 'barış' demektir, 'mutluluk' demektir. Peygamber Efendimiz bütün dünyaya barışı, mutluluğu, iyiliği yaymak için mücadele etti." diye konuştu.

AA
Paris’te Mevlid-i Nebi programı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam barış demektir

Paris'te bir etkinlik salonunda düzenlenen programda, sela ve ezan okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkan Erbaş, programda yaptığı konuşmasında, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin 1451. seneidevriyesi olduğuna işaret ederek, Hazreti Muhammed'e atıfta bulunulan "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetini hatırlattı.

"İNSANLARI KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARMAK İÇİN VAZİFELENDİRİLDİ"

Süleyman Çelebi'nin Hazreti Muhammed'i anlattığı şiirden mısralar ve Kur'an-ı Kerim'den İbrahim suresinin ilk ayetini okuyan Erbaş, Hazreti Muhammed'in yeryüzünde insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için vazifelendirildiğini anlattı.

Hazreti Muhammed'in kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilen peygamber ve yeryüzüne gönderilen en son peygamber olduğunu söyleyen Erbaş, Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret edince burada ilk mescidi kurduğunu ve burada yetiştirdiği insanlarla Yesrib'i (Medine'nin eski adı) "aydınlanmış şehir Medine" haline getirdiğini ifade etti.

"İSLAM 'BARIŞ' DEMEKTİR, 'MUTLULUK' DEMEKTİR"

Erbaş, "İslam 'barış' demektir, 'mutluluk' demektir. Peygamber Efendimiz bütün dünyaya barışı, mutluluğu, iyiliği yaymak için mücadele etti." diye konuştu.

Hazreti Muhammed de dahil tüm peygamberlerin iyiliği yaymak için mücadele ettiğini belirten Erbaş, herkesi adaletsizlik ve zulme karşı mücadele etmeye çağırdı.

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, "Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettikleri bu kutlu günle, cehalet yerini ilim ve hikmete, zulmet yerini adalet ve rahmete bırakmış, insanlığın saadet asrı başlamıştır." diyerek, Hazreti Muhammed'in gittiği her yere huzur ve güven mesajını taşıdığını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Milyonlara sicil affı geliyor
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris'te Mevlid-i Nebi programı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam barış demektir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA