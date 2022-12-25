Paris’te öldürülen Akın’ın ağabeyi konuştu

'HERKESİN TAKDİRİNİ ALAN MELEK GİBİ ÇOCUKTU'

Acılı ağabey Aşkın Genç, otopside çıkan sonucun kendilerine hafta içi gönderileceğini belirterek, "Kardeşime yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizim için ve Türkiye için büyük bir kayıp. Çok başarılı, kişiliğiyle efendiliğiyle, herkesin takdirini alan melek gibi çocuktu. Başarısından dolayı yeni yılda okulun en güzel yerinde Akın için tören yapılacak. Bu bizim ve ailemiz için gurur. Acımız tarifsiz; kalleşçe tek kurşunla vuruldu. Bir kişinin yaptığını biliyoruz. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir. Gerek Türkiye gerek Fransa polisi yoğun şekilde süreci ve soruşturmayı takip etmektedir" dedi.