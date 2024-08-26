Paris’ten bisikletle yola çıkan iklim aktivistleri Türk bisiklet severlerle buluştu

Fransa'nın başkenti Paris'ten bisikletle yola çıkan 3 iklim aktivisti, İstanbul'da bir grup bisikletsever tarafından Barbaros Meydanı'nda karşılandı. Burada konuşma yapan aktivist Guillaume Outrage, iklim değişikliğinin çözümü konusunda bisikletin önemini vurguladı.

Küresel ısınmayı azaltmak için ulaşımda bisiklet kullanımının arttırılması gerekliliğine dikkati çekmek istediklerini belirten Outrage, "Asıl önemli nokta bisiklet kullanımı yüzde 20 arttığı zaman karbon emisyonları yüzde 8 gibi çok önemli bir azalım gösteriyor. Dolayısıyla bizim bunları öne çıkarmamız lazım." dedi.

Aktivistleri karşılayan Önder Algedik ise Türkiye'de son 20 yılda yaklaşık 814 milyar dolar fosil yakıt ithal edilip tüketildiğini söyledi.

'ENERJİMİZİ EN VERİMLİ KULLANDIĞIMIZ ARAÇLARDAN BİR TANESİ DE BİSİKLET'

Burada grup adına konuşan Önder Algedik, "Türkiye son 20 yılda 814 milyar dolar fosil yakıt ithal edip tüketti. Bunun en önemli kalemi akaryakıt. Sadece 2019-2023 yılları arasında Türkiye'de 2 milyon 800 bin yeni araba piyasaya çıktı. Bu ne kadar ediyor biliyor musunuz? Uçtan uca park ettiğiniz zaman Paris'ten İstanbul'a, Ankara'ya oradan da Bakü'ye gidiyorsunuz, sonra tekrar gelip tekrar gidiyorsunuz. Yani 3 şerit yol yapıyor" dedi.

Fransa'dan gelen iklim aktivisti Guillaume Outrage ise, "İklim değişikliğinin çözümü konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını söylüyorlar. Ancak bunların dışında da çok önemli bir şey var. Aslında enerjimizi en verimli kullandığımız araçlardan bir tanesi de bisiklet. Ve biz burada bisikleti, ulaşımın dekarbonizasyonu için önermek istiyoruz. Asıl önemli nokta ise, bisiklet kullanımı yüzde 20 arttığı zaman karbon emisyonları yüzde 8 gibi çok önemli bir azalım gösteriyor. Dolayısıyla bizim bunları öne çıkarmamız lazım" diye konuştu. Grup üyeleri, Türkiye'deki programlarının ardından Gürcistan ve Bakü'ye bisikletle gidecek.